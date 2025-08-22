Ασία: Νευρικότητα και μεικτά πρόσημα ενόψει της ομιλίας Πάουελ

Με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χόουλ για τη νομισματική πολιτική, τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση την Παρασκευή.

Οι αγορές αναζητούν από τον Πάουελ ενδείξεις σχετικά με την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα πρόσφατα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας, έχασε τα πρώτα κέρδη και υποχώρησε κατά 0,1%, μειώνοντας την άνοδό του στο 1,3% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

«Αυτό που απασχολεί κυρίως τους επενδυτές είναι τι θα πουν οι κεντρικοί τραπεζίτες για τους δασμούς των ΗΠΑ και τον αντίκτυπό τους στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, και ποιος από αυτούς τους δύο παράγοντες θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική επιτοκίων, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού», δήλωσε ο Βάσου Μένον, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην OCBC στη Σιγκαπούρη.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας (.CSI300) των blue-chip σημείωσε άνοδο 1,8%, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών. Οι μετοχές της τεχνολογίας οδήγησαν την κούρσα της ανόδου, αφού η DeepSeek κυκλοφόρησε μια αναβάθμιση στο κορυφαίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης V3 και το Reuters ανέφερε ότι η Nvidia ζήτησε από την Foxconn να αναστείλει τις εργασίες στο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20, παρέχοντας στήριξη στις μετοχές των Κινέζων ανταγωνιστών.

Ο δείκτης STAR 50 της Κίνας, που επικεντρώνεται στην τεχνολογία, αυξήθηκε σχεδόν κατά 8%.

Ο Nikkei 225 κινήθηκε μεταξύ κερδών και ζημιών και υποχώρησε τελευταία κατά 0,07%.

Τα ιαπωνικά στοιχεία έδειξαν ότι οι βασικές τιμές καταναλωτή επιβραδύνθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, αλλά παρέμειναν πάνω από τον στόχο 2% της κεντρικής τράπεζας, διατηρώντας ζωντανές τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Αυτό όμως δεν βοήθησε ιδιαίτερα το γιεν, το οποίο πάει για εβδομαδιαία πτώση 1%. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, θα μιλήσει επίσης στο Τζάκσον Χολ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,3% αφότου ο δείκτης ξεπέρασε το όριο των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά την Πέμπτη.