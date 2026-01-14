Ασία: Νέο ρεκόρ ο Nikkei, θετικό το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές

Η πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στην Ιαπωνία με την προσδοκία πως θα ανακοινωθούν περαιτέρω μέτρα τόνωσης της οικονομίας εκτόξευσε τις αγορές της χώρας.

Στο μεταξύ, το γεν έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2024 και έκλεισε στα 159,29 ανά δολάριο, καθώς επανήλθε η απειλή παρέμβασης στην αγορά, μετά από δημοσιεύματα ότι η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου.

Το αδύναμο γιεν και η προοπτική περαιτέρω τόνωσης της οικονομίας οδήγησαν τον δείκτη Nikkei σε άνοδο 1,48% και σε ιστορικό υψηλό, πάνω από τις 54.000 μονάδες, ενώ ώθησαν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα σε πτώση, σε μια κίνηση που ονομάζεται «Takaichi trade» και φαίνεται να έχει ενταθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την δημοσιονομική υγεία της χώρας.

Ο Φρεντ Νιούμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να επιταχύνει την επόμενη αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας, αν και η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα λάβει υπόψη την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της νέας αποδυνάμωσης του γιεν.

O Topix στην Ιαπωνία έκλεισε επίσης με άνοδο 1,25%.

Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI300 ανέτρεψε την πορεία του και έκλεισε με πτώση 0,4%. Οι μετοχές blue-chip είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών την Τρίτη.

Οι επενδυτές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τα εμπορικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Κίνα κατέγραψε ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος ύψους σχεδόν 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, χάρη στην έκρηξη των εξαγωγών προς αγορές εκτός των ΗΠΑ.

Οι άλλες αγορές της Ασίας παρουσίασαν μικτές τάσεις, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 0,65% στα 4.723,1, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,72% στα 942,18.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,35%, με πρωτοστάτες τις μετοχές των μη κυκλικών καταναλωτικών αγαθών και των βασικών υλικών.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,14% και έκλεισε την ημέρα στα 8.820,6.