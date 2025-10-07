Ασία: Νέο ρεκόρ για τον Nikkei με ώθηση από τη Wall και τις τεχνολογικές μετοχές

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Τρίτη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ωθούμενος από την άνοδο των μετοχών τεχνολογίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά από μια τεράστια συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της AMD, η οποία θεωρείται ως μία από τους πιο άμεσους ανταγωνιστές μέχρι στιγμής για τον κολοσσό στις κατασκευές μικροεπεξεργαστών Nvidia.

Οι μετοχές των εταιρειών microchip ήταν μεταξύ των κορυφαίων σε άνοδο στον δείκτη.

Ενδεικτικά, οι μετοχές της Advantest κατέγραψαν άνοδο πάνω από 4%, ενώ η Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 2%. Η Lasertec κατέγραψε άνοδο 1,35% και η Renesas Electronics κινήθηκε ανοδικά 4,85%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Topix παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Τρίτη. Η απόδοση των 10ετών αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,694%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008, ενώ τα 20ετή σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 2,734%, το υψηλότερο σημείο από το 1999.

Η απόδοση των 30ετών JGB αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 3,333%, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Το ιαπωνικό γιεν αποδυναμώθηκε κατά 0,11% στα 150,49 έναντι του δολαρίου, σημειώνοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το νόμισμα έπεσε σχεδόν 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 υποχώρησε 0,27%, επεκτείνοντας τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,38%.