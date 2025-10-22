Ασία: Μεικτά πρόσημα στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων στην Ιαπωνία

Σταθεροποιητικές τάσεις έδειξαν την Τετάρτη οι αγορές στην Ιαπωνία την επομένη της ανάδειξης της Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία, ενώ απώλειες καταγράφηκαν σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ.

Οι ιαπωνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο έσπασαν το σερί τεσσάρων μηνών πτώσης, σημειώνοντας άνοδο 4,2% σε ετήσια βάση, καθώς οι αποστολές προς την Ασία παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι εξαγωγές δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών για άνοδο 4,6%, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις σε δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι και το νέο της υπουργικό συμβούλιο ορκίστηκαν την Τρίτη, με τον πρώην αντίπαλό της στην κούρσα για την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σιντζίρο Κοϊζούμι, να ορίζεται υπουργός Άμυνας και τη Σατσούκι Καταγιάμα να γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Nikkei 225 ανέτρεψε τις απώλειες και έκλεισε λίγο πάνω από το επίπεδο της ισοτιμίας (+0,1%), ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,6%.

H μετοχή της SoftBank υποχώρησε πάνω από 10% πριν οι απώλειες περιοριστούν σε περίπου 5%, ενώ τη Δευτέρα είχαν κέρδη 8,5%.

Την Τρίτη, ο Nikkei ενδοσυνεδριακά έφτασε και τις 49.945,95 μονάδες, πριν υποχωρήσει μετά την εκλογή της Τακαΐτσι.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας αντιστάθηκαν στην ευρύτερη πτώση στην περιοχή, με τον δείκτη Kospi να σημειώνει άνοδο 1,43% και τον Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης να σημειώνει άνοδο 0,78%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,71% στα 9.030, μετά τα κέρδη της Τρίτης, έπειτα από την προσωρινή άνοδο των μετοχών σπάνιων γαιών λόγω της είδησης για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,94%. Η μετοχή της Pop Mart, κατασκευάστριας των κουκλών Labubu,η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 250% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, σημείωσε άνοδο 3,3%.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,3%.