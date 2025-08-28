Ασία: Μεικτά πρόσημα στον απόηχο των αποτελεσμάτων της Nvidia και με το βλέμμα στα επιτόκια

Μεικτά πρόσημα επικράτησαν στις αγορές της Ασίας την Πέμπτη στον απόηχο των αποτελεσμάτων της Nvidia και με το βλέμμα στα επιτόκια της Fed.

Οι προσδοκίες στις αγορές για μείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, έχουν αυξηθεί, ενισχύοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρέθηκε και η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας που διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 2,5% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, παρά το αβέβαιο εμπορικό περιβάλλον για τη χώρα. Η κίνηση αυτή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού κυμάνθηκε μεταξύ κερδών και απωλειών και έκλεισε με πτώση 0,4%

Οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την Nvidia επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητές της στην Κίνα, οι οποίες βρέθηκαν σε αβεβαιότητα, εμπλεκόμενες στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Αυτό που προκάλεσε επίσης ανησυχία ήταν ότι τα έσοδα των data centers, ύψους 41,1 δισ. δολαρίων, ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, που ανέρχονταν σε 41,3 δισ., δήλωσε ο Mark Matthews, επικεφαλής της έρευνας για την Ασία στην Bank Julius Baer στη Σιγκαπούρη.

«Σίγουρα ήταν μικρή η διαφορά, αλλά μια τέτοια απόκλιση είναι περίεργη για αυτή την εταιρεία», είπε.

Η ανησυχία έγινε αισθητή σε ολόκληρο τον ασιατικό τεχνολογικό τομέα, καθώς η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company έπεσε 2,5%, ενώ η Samsung Electronics υποχώρησε 1%.

Οι κινεζικοί ανταγωνιστές της Nvidia σημείωσαν άνοδο, με την SMIC να κερδίζει έως και 9,3% και την Cambricon Technologies της οποίας οι μετοχές έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από τα μέσα Ιουλίου, να σημειώνει άνοδο έως και 8,2%. Οι δύο κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών ώθησαν τον δείκτη STAR 50 των κινεζικών μετοχών ανάπτυξης σε άνοδο έως και 5%.

Οι ιαπωνικές μετοχές κυμάνθηκαν μεταξύ κερδών και απωλειών, μετά την αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo την Πέμπτη ότι ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, Ryosei Akazawa, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμενόταν να διευθετήσει τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,73%.

Οι μετοχές της Mitsubishi σημείωσαν άνοδο έως και 3,2% μετά την ανακοίνωση της Berkshire Hathaway ότι αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία.

Οι αγορές της Κορέας σημείωσαν άνοδο 0,4% μετά την απόφαση της Τράπεζας της Κορέας να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2,5%, όπως αναμενόταν από τους οικονομολόγους.

Τα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ σημείωσαν πτώση, με τον δείκτη Hang Seng να υποχωρεί κατά 0,6%, με τη Meituan να οδηγεί την κούρσα την απωλειών με πτώση 11,4%, μετά την ανακοίνωση της πτώσης των κερδών του δεύτερου τριμήνου από τον κινεζικό κολοσσό στον χώρο του delivery.