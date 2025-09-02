Ασία: Μεικτά πρόσημα με φόντο τη Σύνοδο στη Σαγκάη και το βλέμμα στους δασμούς

Οι επενδυτές αξιολογούν τα όσα γίνονται στη Σύνοδο της Σαγκάης την ίδια ώρα που η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στις αγορές της Ασίας.

Οι αγορές της Ινδίας είναι πάντως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς.

Ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε κέρδη κατά 0,42%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,42%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε κέρδη 0,29% ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,41%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά 0,94%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,15%.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της χώρας αυξήθηκε κατά 1,7% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, μετά από αύξηση 2,1% τον προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας την πιο αργή ετήσια αύξηση από τον Νοέμβριο και είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση 2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,24% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,77%, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε σε υψηλό τριών ετών για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση νωρίτερα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,36%.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι η επιτροπή εξέτασης επέβαλε πρόστιμο 3,88 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (2,52 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε τοπικό υποκατάστημα της γαλλικής τράπεζας Societe Generale για την αποτυχία της να αποτρέψει ύποπτες εντολές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και σιταριού.