Ασία: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα στα macro και στις ΗΠΑ

Κέρδη και απώλειες κατέγραψαν την Παρασκευή οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν μια σειρά οικονομικών στοιχείων με το βλέμμα και στη Wall Street.

Στην Ιαπωνία ο Topix υποχώρησε 0,39% μετά την άνοδο του πληθωρισμού στο Τόκιο με βραδύτερο ρυθμό τον Αύγουστο. Ο βασικός ΔΤΚ του Τόκιο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα φρέσκα τρόφιμα αλλά την ενέργεια, αυξήθηκε στο 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις των οικονομολόγων του Reuters, και υποχωρώντας από την αύξηση 2,9% του Ιουλίου.

Το ποσοστό, ωστόσο, παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας μειώθηκε επίσης στο 2,3% τον Ιούλιο, από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,22%, ενώ ο δείκτης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,27% μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας, Kim Keon Hee, για διαφθορά και δωροδοκία.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,26%, αν και τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά futures παρουσίασαν μικτές τάσεις.

Στην Κίνα, ο δείκτης STAR 50, που επικεντρώνεται στην τεχνολογία, υποχώρησε κατά 3% μετά από μια άνοδο άνω του 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας τσιπ Cambricon Technologies υποχώρησαν περισσότερο από 7%, αφότου η εταιρεία εξέδωσε την Πέμπτη προειδοποίηση κινδύνου προς τους επενδυτές σε μια κατάθεσή της στο χρηματιστήριο, επικαλούμενη μια απότομη άνοδο των τιμών των μετοχών της από τα τέλη Ιουλίου.

Παρόλα αυτά, ο δείκτης blue chip CSI300 έκλεισε με κέρδη 0,7% και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε αύξηση 0,6%. Ο ιαπωνικός Nikkei παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,08%), όπως και ο ASX στην Αυστραλία (-0,08%).