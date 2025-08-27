Ασία: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia

Κέρδη και απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κολοσσού των τσιπ που ανακοινώνονται απόψε μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Οι απώλειες στο Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ και σε ολόκληρη την ήπειρο ακολουθήθηκαν από μέτρια κέρδη στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αγνοήσουν την κίνηση του Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από τη Fed.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei έκλεισε με κέρδη 0,3%, όπως και ο ASX 200 στην Αυστραλία (+0,28%), ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,3%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,17%, υποχωρώντας για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έχασε 0,16%.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες 1,1%, ενώ και στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Shenzhen είχε απώλειες 0,95%.

Ο κολοσσός των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Nvidia, με έδρα την Καλιφόρνια, θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου το βράδυ της Τετάρτης, τα οποία παρακολουθούνται στενά ως ένδειξη για τον κλάδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια τεχνολογική φούσκα.

«Η εταιρεία έχει ξεπεράσει τον τεχνολογικό τομέα και έχει γίνει ο οδηγός της αγοράς», έγραψε σε σημείωμα ο Stephen Innes της SPI Asset Management.

«Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 53% στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλώς ρεκόρ εσόδων», πρόσθεσε.

Στην Κίνα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι βιομηχανικές εταιρείες είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται με βραδύτερο ρυθμό τον Ιούλιο, σε μια πιθανή ένδειξη ότι οι προσπάθειες για τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας αρχίζουν να μετριάζουν την πίεση από τον επιθετικό ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών. Το κινεζικό γουάν σημείωσε άνοδο στο ισχυρότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από τον Νοέμβριο.