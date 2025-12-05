Ασία: Μεικτά πρόσημα με απώλειες στον Nikkei εν αναμονή των macro στις ΗΠΑ

Οι απώλειες του Nikkei εξάλειψαν τα κέρδη της εβδομάδας, με τις υπόλοιπες πάντως ασιατικές αγορές να κλείνουν με κέρδη, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενόψει και της απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Ο ιαπωνικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,05% μετά τα χαμηλότερα του στοιχεία για τις δαπάνες των νοικοκυριών που υπογράμμισαν τη μάστιγα του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων αργότερα μέσα στο μήνα.

Η απόδοση των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων έφτασε το 1,94% νωρίς την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2007, πριν υποχωρήσει και σταθεροποιηθεί στο 1,93%.

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες από την Τράπεζα της Ιαπωνίας αργότερα αυτό το μήνα εκτιμάται πλέον σε 75%, αφού ο διοικητής Κάζουο Ουέντα δήλωσε στους επενδυτές τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα θα σταθμίσει τα «υπέρ και τα κατά» της αύξησης των επιτοκίων.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η ιαπωνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανεχτεί μια αύξηση τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 1,78, ενώ ο δείκτης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,55%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο 0,48%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με άνοδο 0,84%.

Οι μετοχές της Moore Threads, ενός κατασκευαστή μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) με έδρα το Πεκίνο, που συχνά αναφέρεται ως «η Nvidia της Κίνας», σημείωσαν άνοδο άνω του 400% κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο με αξία 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.