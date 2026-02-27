Ασία: Με ισχυρά κέρδη κλείνει ο Φεβρουάριος σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα

Σε μία μέρα με μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές και πολλές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, τα χρηματιστήρια σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα κλείνουν τον Φεβρουάριο με ισχυρή κερδοφορία.

Η Αυστραλία επίσης οδεύει για έναν ισχυρό μήνα, ενώ τα περισσότερα άλλα περιφερειακά χρηματιστήρια είχαν ανάμεικτη απόδοση τον Φεβρουάριο.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία την Παρασκευή, κλείνοντας με πτώση 1% μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά λόγω ορισμένων μειώσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής τσιπ Samsung Electronics και SK Hynix Inc υποχώρησαν κατά 0,9% και 2,6% αντίστοιχα, υποχωρώντας επίσης από τα ιστορικά υψηλά.

Ωστόσο, η Hyundai Motors, ένας από τους σημαντικότερους δείκτες στον τομέα της τεχνολογίας, ήταν εξαίρεση, σημειώνοντας άνοδο 2,5% σε ιστορικά υψηλά, αφού συμφώνησε να επενδύσει περίπου 9 τρισεκατομμύρια γουόν (6,26 δις. δολάρια) σε ένα AI data center και ένα εργοστάσιο ρομπότ στη χώρα.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε με ήπια άνοδο (0,16%) ο TOPIX εκτοξεύτηκε στο 1,5% λόγω των ήπιων στοιχείων για τον πληθωρισμό του Τόκιο

Τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή από το Τόκιο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας υποχώρησε τον Φεβρουάριο, με τον δομικό πληθωρισμό να υποχωρεί επίσης κάτω από τον ετήσιο στόχο 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Οι προσδοκίες για περισσότερη δημοσιονομική στήριξη ήταν βασικός παράγοντας για τα κέρδη των ιαπωνικών αγορών τον Φεβρουάριο, με τον Nikkei να σημειώνει άνοδο σχεδόν 10% για τον μήνα.

Οι ευρύτερες ασιατικές αγορές είχαν μεικτά πρόσημα την Παρασκευή.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος και οδεύει προς άνοδο 3,3% τον Φεβρουάριο, έχοντας φτάσει σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά λόγω των κερδών στις μετοχές εξόρυξης και τραπεζών.

Ο δείκτης CSI 300 της Σαγκάης Shenzhen της Κίνας υποχώρησε κατά 0,34%, ενώ ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης έκλεισε με κέρδη 0,39%, με τους δύο δείκτες να έχουν καταγράψει συγκρατημένη απόδοση τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 1,05 την Παρασκευή, με τον μεγάλο διαδικτυακό δείκτη Baidu να σημειώνει άνοδο 1%, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ήταν σε μεγάλο βαθμό υποτονικά.

Ο Hang Seng διαπραγματεύτηκε με πτώση περίπου 3,2% τον Φεβρουάριο, λόγω των απώλειων στις μετοχές της τοπικής τεχνολογίας, καθώς οι αγορές φοβούνταν αυξημένες διαταραχές από την