Ασία: Κόκκινοι δείκτες με μεγάλες απώλειες στον τεχνολογικό τομέα

Αρνητικό κλίμα επικράτησε την Τετάρτη στα ασιατικά χρηματιστήρια με τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν απώλειες άνω του 1% σε Ταϊβάν και Ν. Κορέα εν μέρει λόγω ανησυχιών για την αυξανόμενη επιρροή της κυβέρνησης Τραμπ στις εταιρείες του κλάδου.

Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, εξετάζει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο στην Intel καθώς και άλλες εταιρείες τσιπ σε αντάλλαγμα για επιχορηγήσεις βάσει του νόμου CHIPS, ο οποίος είχε ως στόχο να ενισχύσει την κατασκευή εργοστασίων σε όλη τη χώρα, δήλωσαν διάφορες πηγές στο Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από άλλες ασυνήθιστες συμφωνίες που έκλεισε πρόσφατα η Ουάσινγκτον με αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της άδειας στην εταιρεία κολοσσό των AI τσιπ Nvidia για να πουλήσει τα τσιπ H20 στην Κίνα, με αντάλλαγμα η κυβέρνηση των ΗΠΑ να λαμβάνει το 15% των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις.

«Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδεύει σε μια ανησυχητική και πιο παρεμβατική κατεύθυνση», δήλωσε ο Τόνι Σικάμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Την Τρίτη στη Wall Street, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν σχεδόν 3,5%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Broadcom κατέγραψαν πτώση άνω του 5,4% και 3,6% αντίστοιχα.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας,υποχώρησε περισσότερο από 1%. Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε περισσότερο από 2%.

Ο Nikkei .N225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,55% και ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,2%.

Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας την πιο απότομη πτώση τους εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από τη συρρίκνωση 2,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και σε σύγκριση με την πτώση 0,5% που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο.

O Topix έχασε 0,31%, ενώ η μετοχή του Ομίλου SoftBank υποχώρησε έως και 9,17% την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας στην Ασία κατέγραψαν απώλειες, όπως και οι αντίστοιχες στη Wall Street.

Η ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων με επίκεντρο την τεχνολογία είδε τις μετοχές της να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισ. δολαρίων στην Intel. H μετοχή της Intel κατέγραψε άνοδο 6,97% κλείνοντας στα 25,31 δολάρια την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,63% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,77%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,25%.