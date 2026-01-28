Ασία: Κέρδη σε Κορέα και Χονγκ Κονγκ με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές έκλεισαν με κέρδη την Τετάρτη παίρνοντας ώθηση από τη Wall Street, εν μέσω αισιοδοξίας για τα εταιρικά κέρδη και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι περιφερειακές αγορές ενισχύθηκαν από τα νέα υψηλά επίπεδα της Wall Street την Τρίτη, με τον S&P 500 να σημειώνει ρεκόρ και τον Nasdaq να καταγράφει κέρδη στις πρόσφατες συνεδριάσεις.

Η Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ οδήγησαν την κούρσα των κερδών ενόψει των αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ.

Οι ασιατικές αγορές αντανακλούν τον αισιοδοξία, με τις μετοχές των εταιρειών τσιπ και data centers να σημειώνουν υπεραπόδοση, καθώς οι επενδυτές τοποθετήθηκαν θετικά για τα κέρδη και την ανάπτυξη που οδηγείται από την Tεχνητή Nοημοσύνη.

Το πρόγραμμα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των ΗΠΑ για την Τετάρτη περιλαμβάνει τις Microsoft, Meta Platforms Inc και Tesla, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα, ενώ η Apple θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,7%, με τη Samsung να καταγράφει κέρδη 1,5% και την SK Hynix να σημειώνει άνοδο 5%.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,2%, με τον υποδείκτη Hang Seng TECH να αυξάνεται κατά 1,5%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 και ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσαν άνοδο 0,3% έκαστος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον δείκτη Nifty 50 της Ινδίας σημείωσαν άνοδο 0,3%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ανέτρεψε τα προηγούμενα κέρδη και παρέμεινε αμετάβλητος διακόπτοντας μια τριήμερη ανοδική πορεία. Η Αυστραλία σημείωσε πληθωρισμό 3,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων.