Ασία: Ιστορικά υψηλά σε Nikkei και Ταϊβάν - Ρεκόρ 10μήνου στον CSI 300

Οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο στην Ασία τη Δευτέρα, ενόψει μιας εβδομάδας που αναμένεται να είναι γεμάτη εξελίξεις για την πολιτική επιτοκίων των ΗΠΑ

Η προσεκτική διάθεση ανάληψης κινδύνων οδήγησε τους δείκτες στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι κινεζικές blue chips έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Η προοπτική χαμηλότερου κόστους δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο στήριξε τις χρηματιστηριακές αγορές και ο ιαπωνικός Nikkei ανέβηκε 0,9% ενδοσυνεδριακά σε νέο ιστορικό υψηλό για να κλείσει με αύξηση 0,73%.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε άνοδο 0,5%, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών την περασμένη εβδομάδα.

Οι κινεζικές blue chips του CSI300 σημείωσαν άνοδο 0,92%, με τα κέρδη μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο να ξεπερνούν το 8%.

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές περίμεναν τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ευρύτερος δείκτης Topix στην Ιαπωνία σημείωσε άνοδο 0,4%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,43%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,78%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,62%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 0,43%, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 24.433,32.

Στην Ινδία, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 σημείωσε άνοδο 1,35%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,89%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έφτασε για λίγο στο υψηλό της ημέρας των 8.960 μονάδων και τελικά έκλεισε με άνοδο 0,23%.