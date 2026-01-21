Ασία: Η Γροιλανδία προκαλεί και σήμερα αναταραχή στις αγορές - Σε υψηλά 27ετίας τα ιαπωνικά ομόλογα

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν πτώση την Τετάρτη, συνεχίζοντας την πρόσφατη πτωτική τους πορεία, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα σχετικά με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία προκάλεσε αναταραχή στους επενδυτές.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις αδύναμες δημοσιονομικές συνθήκες, και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, επηρέασαν επίσης τις περιφερειακές αγορές.

Ωστόσο, οι απώλειες στις ασιατικές αγορές ήταν λιγότερο έντονες την Τετάρτη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας, καθώς η απότομη πτώση των αποτιμήσεων ώθησε επίσης τις αγορές ευκαιριών.

Οι ιαπωνικές μετοχές υποχώρησαν καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά. Αναμένεται η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο δείκτης TOPIX έχασε 1%.

Οι τοπικές αγορές τρομοκρατήθηκαν από την επιταχυνόμενη πώληση ιαπωνικών κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών και τις φορολογικές περικοπές υπό την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η πρόταση Τακαΐτσι για διετή αναστολή του φόρου 8% επί των πωλήσεων τροφίμων και ποτών, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές της OCBC, μπορεί να κοστίσει περίπου 0,75% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας σε απώλεια εσόδων.

Η Τακαΐτσι προκήρυξε πρόωρες εκλογές τη Δευτέρα, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας και μειώσεις φόρων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τις ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των προγραμμάτων της από το Τόκιο, δεδομένου ότι το χρέος του Τόκιο είναι ήδη το μεγαλύτερο στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 27 ετών, αντανακλώντας την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ιαπωνίας.

Η κλίμακα της πώλησης ομολόγων ήταν τόσο μεγάλη που οι ιαπωνικές αρχές συμβούλευσαν τις αγορές να παραμείνουν ψύχραιμες.

Οι ιαπωνικές αγορές είχαν αρχικά υποδεχτεί με ενθουσιασμό τα δημοσιονομικά σχέδια της Τακαΐτσι, όμως, αυτή την εβδομάδα παρουσίασαν πτώση λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον τρόπο χρηματοδότησης των εν λόγω σχεδίων.

Στην Ασία, ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,37%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης έχασε 0,6%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αντέστρεψε την πτωτική πορεία και έκλεισε με πτώση 0,4%.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας έχασε 0,5%, υποχωρώντας από τα ρεκόρ υψηλά που είχε σημειώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η Hyundai Motor (KS:005380) – βασικός μοχλός της πρόσφατης ανόδου του KOSPI – σημείωσε άνοδο έως και 10%, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Οι κινεζικές αγορές υπεραπέδωσαν, με τους δείκτες CSI 300 της Σαγκάης και Shanghai Composite να σημειώνουν άνοδο 0,7% και 0,3% αντίστοιχα.

Οι τοπικές αγορές ενισχύθηκαν από τις προσδοκίες για περισσότερα μέτρα τόνωσης από το Πεκίνο, ειδικά μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δ' τριμήνου που έδειξαν συνεχιζόμενη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και οι βιομηχανικές εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκαν επίσης από τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία για τις προοπτικές της Κίνας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, καθώς το Πεκίνο προωθεί την πλήρη αυτονομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.