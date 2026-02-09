Ασία: «Εκτόξευση» του Nikkei πάνω από τις 57.000 μονάδες μετά τη νίκη Τακαΐτσι στις εκλογές

Ο Nikkei στην Ιαπωνία έσπασε ενδοσυνεδριακά το «φράγμα» των 57.000 μονάδων παίρνοντας ώθηση από την εκλογική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι.

Συγκεκριμένα, σημείωσε άνοδο έως και 5,6% σε νέο ρεκόρ υψηλού επιπέδου 57.337,07 μονάδων, για να κλείσει τελικά στις 56.363 μονάδες (+3,9%) ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσε άνοδο 2,4% σε ιστορικό υψηλό των 3.825,67 μονάδων.

«Η νίκη του συνασπισμού θα δώσει στην Τακαΐτσι μεγαλύτερη ελευθερία στις πολιτικές αποφάσεις και θα ενισχύσει την ικανότητά της να επιδιώξει τους στόχους της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

Οι αγορές αναμένουν ότι η κυβέρνηση Τακαΐτσι θα προχωρήσει σε αύξηση των δημόσιων δαπανών, φορολογικά κίνητρα και μέτρα για την ενίσχυση των μισθών και των εταιρικών επενδύσεων, παράλληλα με τη συνεχή υποστήριξη στρατηγικών τομέων όπως η τεχνολογία, η άμυνα και η ενέργεια.

«Τα σημερινά αποτελέσματα των εκλογών πιθανότατα θα ενισχύσουν τις τοπικές μετοχές, αλλά θα επιβαρύνουν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και το γιεν», πρόσθεσαν οι αναλυτές της ING.

Άνοδος για τις μετοχές τεχνολογίας

Τα κέρδη των αμερικανικών εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ και άλλων μετοχών σχετικών με την Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλαν στην άνοδο του κλίματος στις ασιατικές αγορές.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 4% μετά από τις απότομες πτώσεις των δύο προηγούμενων ημερών.

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άνοδο άνω του 5% μετά από δημοσίευμα ότι η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή της επόμενης γενιάς μικροτσίπ μνήμης HBM4 μες στον Φεβρουάριο.

Οι μετοχές της ανταγωνιστικής SK Hynix σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 5%.

Στις άλλες ασιατικές αγορές, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,5%, με τον υποδείκτη Hang Seng TECH να κερδίζει 1,5%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 και ο Shanghai Composite σημείωσαν άνοδο 1,3% έκαστος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 1%.

Οι επενδυτές προσβλέπουν επίσης στα βασικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων εκθέσεων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων και της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Αν και η ανάκαμψη της Wall Street έχει προσφέρει μια ανάσα, οι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν επιφυλακτικοί μετά τις έντονες διακυμάνσεις της περασμένης εβδομάδας που συνδέονταν με τις μετοχές τεχνολογίας και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες γύρω από την Tεχνητή Nοημοσύνη.