Ασία: Ανάκαψη με ώθηση από την τεχνολογία εν μέσω αργιών

Παρότι οι πιο πολλές αγορές στην Ασία παραμένουν κλειστές λόγω της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, Ιαπωνία και Αυστραλία έκλεισαν με κέρδη, με την πρώτη να παίρνει ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές.

Τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία ανέκτησαν ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών τους, αν και οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα εξακολουθούσαν να υφίστανται.

Οι αγορές στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη παρέμειναν κλειστές διατηρώντας τον ευρύτερο όγκο συναλλαγών σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένο.

Οι ασιατικές αγορές έλαβαν κάποιες θετικές ενδείξεις από τη Wall Street, η οποία ενισχύθηκε ελαφρώς στις συναλλαγές, εν μέσω μιας μικτής ανάκαμψης στην τεχνολογία.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,1%, ενώ ο TOPIX πρόσθεσε 1,4%, καθώς και οι δύο δείκτες ανέκαμψαν από τις απότομες απώλειες που καταγράφηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου ήταν μεταξύ των καλύτερων στον Nikkei, ανακάμπτοντας από εβδομάδες απότομων απωλειών.

Οι ευρύτερες ιαπωνικές μετοχές επωφελήθηκαν επίσης από τις αγορές ευκαιρίας μετά από δύο ημέρες απότομων απωλειών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τα δυσοίωνα στοιχεία για το ΑΕΠ του δ’ τριμήνου που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα εμπορικά στοιχεία για τον Ιανουάριο, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, παρείχαν επίσης κάποια υποστήριξη, καθώς οι βασικές εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον μήνα.

Ωστόσο, οι εισαγωγές της χώρας μειώθηκαν απροσδόκητα, ενώ η Ιαπωνία εξακολουθεί να καταγράφει εμπορικό έλλειμμα για τον μήνα.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε κέρδη 0,24%, επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση. Η μετοχή της CSL Ltd ήταν από τις μεγαλύτερες ωθήσεις στον δείκτη, σημειώνοντας άνοδο 0,6% λόγω συμφωνίας αδειοδότησης με την Eli Lilly and Company

Τα στοιχεία του δείκτη τιμών μισθών της Αυστραλίας έδειξαν ότι τα εισοδήματα αυξήθηκαν κυρίως όπως αναμενόταν στο τρίμηνο του Δεκεμβρίου, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ωστόσο, η δημοσίευση πυροδότησε επίσης περισσότερες ανησυχίες για τον ασταθή πληθωρισμό της Αυστραλίας.