Απώλειες στις μεγάλες ασιατικές αγορές, με την προσοχή στα επιτόκια

Αρνητικό κλίμα επικράτησε για την Πέμπτη στα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με τον Nikkei να εμφανίζει μεγάλη πτώση μετά από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε την Τετάρτη.

«Ψηλά» στο επίκεντρο της προσοχής των αναλυτών βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τα επιτόκια των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Οι αναλυτές έχουν «κλειδώσει» με μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και αναμένουν να δουν το κατά πόσο οι άλλες κεντρικές τράπεζες μπορούν να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική τους.

Σε συνέντευξη του την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε πως η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) πιθανότατα θα αυξήσει τα επιτόκια, καθώς έχει μείνει πίσω στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο διοικητής της BoJ, Κάζουο Ουέντα, έδειξε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει την αύξηση των επιτοκίων, αλλά δικαιολόγησε την αργή πορεία, υποστηρίζοντας ότι ο «υποκείμενος πληθωρισμός», που εστιάζει στην εγχώρια ζήτηση και τους μισθούς, παραμένει κάτω από τον στόχο της Τράπεζας.

Η BoJ είναι επίσης επιφυλακτική όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων, πριν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στις εξαγωγές της Ιαπωνίας και τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έπεσε 1,35% στις 42.688 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ενισχύθηκε 0,53% στις 8.873 μονάδες και στη Νότια Κορέα ο Kospi ισχυροποιήθηκε 0,04% στις 3.225 μονάδες.

Στην Ινδία ο Nifty 50 ανέβηκε 0,1% στις 24.648 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έπεσε 0,46% στις 3.666 μονάδες και ο Shenzhen Component απώλεσε 0,7% στις 11.470 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχανε 0,46% στις 25.502 μονάδες.