Άνοδος στις ευρωαγορές, πριν από τις ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών

Στο «πράσινο» κινούνται τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης για την Τετάρτη, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με την προσοχή να βρίσκεται και στις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημειώνουν υποχώρηση -ιδιαίτερα το αμερικανικό αργό-, αλλά παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που ήταν προ της 28ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ -Ισραήλ. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και η ανησυχία για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου μπορούν ιδιαίτερα σύντομα να προκαλέσουν και πάλι άνοδος στις τιμές των εμπορευμάτων.

Με την «απειλή» των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενέργειας να βρίσκεται στην επικαιρότητα, οι αγορές αναμένουν τις ανακοινώσεις που θα γίνουν το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), ιδιαίτερα οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου προς την αμερικανική οικονομία.

Μετά από την Fed, τη «σκυτάλη» λαμβάνουν την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

