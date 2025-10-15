Άνοδος στη Wall Street καθώς τα ισχυρά κέρδη επισκιάζουν την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, καθώς τα υψηλότερα των αναμενόμενων εταιρικά κέρδη επισκίασαν τις ανησυχίες για τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,20% στις 46.342,12 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,44%, στις 6.672,83 μονάδες και ο Nasdaq αυξάνεται κατά 0,66%, στις 22.672,023 μονάδες

Οι μετοχές της Bank of America κατέγραψαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση κερδών και εσόδων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, κυρίως χάρη στα ισχυρά έσοδα από τις επενδυτικές τραπεζικές εργασίες. Ανάλογα, η Morgan Stanley ανακοίνωσε καλύτερα των προσδοκιών κέρδη, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να ενισχυθούν κατά 5%.

Αυτές οι ανακοινώσεις ακολούθησαν μια σειρά από καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων της Goldman Sachs και της Wells Fargo την Τρίτη.

«Φαίνεται ότι οι τράπεζες έχουν επιτύχει τον στόχο τους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες τόσο για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα», δήλωσε ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην CFRA Research, στο CNBC. «Αυτό υποδηλώνει ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και, σε συνδυασμό με την πιθανότητα η Fed να μειώσει ξανά τα επιτόκια στο τέλος αυτού του μήνα, ενισχύει την αισιοδοξία των επενδυτών».

Η πρόσφατη αστάθεια στην αγορά δεν έχει αποθαρρύνει τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους από τις σκληρές εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Δεν θα διαπραγματευτούμε επειδή η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε πτώση», σημείωσε, «αλλά επειδή κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για την οικονομία των ΗΠΑ».

Παράλληλα, το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, που βρίσκεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα, προσθέτει αβεβαιότητα, καθώς έχει ανασταλεί η δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων, δημιουργώντας «τυφλά σημεία» για τους επενδυτές.