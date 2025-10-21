Μεικτά πρόσημα καταγράφει το Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης, με τον Dow Jones να σημειώνει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενισχυμένος από τα ενισχυμένα κέρδη εταιρειών όπως η Coca-Cola και η 3M.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,55% στις 46.964,73 μονάδες, ενώ αντίθετα οριακές απώλειες 0,05% σημείωσε ο S&P 500, διαμορφούμενος στις 6.731,91 μονάδες. Αρνητικό πρόσημο και για τον Nasdaq, στο -0,28% και τις 22.925,16 μονάδες.

Οι Coca-Cola και 3M στήριξαν την άνοδο του Dow, αφού οι τελευταίες ανακοινώσεις τους υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, με τις δύο σημειώνουν κέρδη κατά 3% και 5% αντίστοιχα. Η μετοχή της General Motors εκτοξεύθηκε κατά 15% αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Ντιτρόιτ μείωσε επίσης την εκτιμώμενη επίδραση από τους δασμούς του προέδρου Donald Trump για το έτος, λέγοντας ότι αναμένει να αντισταθμίσει περίπου το 35% αυτού του πλήγματος.

Εν τω μεταξύ, άλλες εταιρείες όπως η Zions Bancorp ήταν 2% ψηλότερα, μετά την ανακοίνωση κερδών τρίτου τριμήνου που σημείωσαν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, παρά την αποκάλυψη μερικών κακών δανείων στα τέλη της περασμένης εβδομάδας που προκάλεσε ευρύτερη πτώση στην αγορά.

Οι επενδυτές παρακολουθούν μια κρίσιμη εβδομάδα για τα έσοδα τρίτου τριμήνου, η οποία ξεκινά με την ανακοίνωση της Netflix την Τρίτη και της Tesla την Τετάρτη. Η δυναμική της αρχής της περιόδου ανακοινώσεων φαίνεται να στηρίζει τη γενική άνοδο της αγοράς, ιδιαίτερα εν μέσω ενός blackout οικονομικών δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ.

Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προοπτικές, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να αποτελέσουν τη δεσπόζουσα μερίδα των κερδών, καθώς η εμπορική δραστηριότητα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύν παραμένει ισχυρή, με τους «Υπέροχους Επτά» να αναμένεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση κερδών 14,9%, σε σύγκριση με 6,7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη, σύμφωνα με τη FactSet.

Στήριγμα στο γενικό κλίμα αποτελεί επίσης η αναμονή της αγοράς για μια άλλη μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, κατά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) στα τέλη Οκτωβρίου. Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που αναμένονται την Παρασκευή αναμένεται να δώσουν ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση του πληθωρισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας.