Άνοδος στις ευρωαγορές με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στη Γροιλανδία

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές στην περιοχή επικεντρώνονται στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Γροιλανδίας και της Δανίας για να συζητήσουν το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 σημειώνει άνοδο 0,23% στις 611,86 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει οριακά κέρδη της τάξης του 0,06% στις 25.436,71 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου κερδίζει 0,31% στις 10.168,70 μονάδες. Ο CAC του Παρίσιου σημειώνει άνοδο κατά 0,43% στις 8.383,40 μονάδες. Ο FTSE MIB του Λονδίνου σημειώνει επίσης οριακά κέρδη της τάξης του 0,1% στις 45.569,02 μονάδες.

Όλα τα βλέμματα θα στραφούν στην συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας την Τετάρτη, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις επανειλημμένες προτάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «απόκτηση» του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Ο πετρελαϊκός «κολοσσός» BP προειδοποίησε την Τετάρτη ότι αναμένει να υποστεί ζημιές απομείωσης μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι ζημιές αυτές σχετίζονται με τις μονάδες φυσικού αερίου και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα εξαιρούνται από τα υποκείμενα κέρδη κόστους αντικατάστασης. Προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει τα αποτελέσματα των συναλλαγών πετρελαίου να είναι ασθενέστερα κατά την περίοδο αυτή, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο.

Οι μετοχές της BP που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισαν με πτώση 0,8%.

Αλλού, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής πυρομαχικών Czechoslovak Group ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωί ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανή αποτίμηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ (34,94 δισεκατομμύρια δολάρια). Η εταιρεία αναμένει να επωφεληθεί από έναν υπερκύκλο περιφερειακών αμυντικών δαπανών εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι πρώτες δεσμεύσεις από κεφάλαια όπως τα Artisan Partners, BlackRock και Al-Rayyan ανέρχονται ήδη σε 900 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν μικρή άνοδο την Τετάρτη, με τον περιφερειακό δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να κερδίζει 0,2% στις πρώτες συναλλαγές, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με τη Γροιλανδία, εκτεταμένων και βίαιων διαδηλώσεων στο Ιράν — και της υπόσχεσης παρέμβασης από τις ΗΠΑ σε περίπτωση εκτέλεσης των διαδηλωτών — καθώς και των επιπτώσεων από την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.