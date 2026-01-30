Άνοδος για τις ευρωαγορές παρά τη γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Παρασκευής, αντανακλώντας την ανθεκτική διάθεση ανάληψης κινδύνου και τον αισιοδοξία που πηγάζει από τα ισχυρά κέρδη, παρά τη γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 0,26% στις 608,7 μονάδες. O DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,93% στις 24.518,01 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,23% στις 10.194,9 μονάδες. Ο CAC στο Παρίσι κερδίζει 0,38% στις 8.101,72 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,78% στις 45.428,5 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς ήταν σε καλό δρόμο για να κλείσει τον Ιανουάριο με κέρδη 2,6%, εάν διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο - τη μεγαλύτερη σειρά μηνιαίων κερδών από το 2021.

Ωστόσο, η αισιοδοξία της Πρωτοχρονιάς μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε υπερβολικές αγορές μετοχών τον πρώτο μήνα του έτους, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών κερδών, θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της δυναμικής.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη γεωπολιτική και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι μετοχές της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Adidas σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση της επαναγοράς μετοχών αξίας 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. δολάρια) και την αναφορά ρεκόρ πωλήσεων για το 2025.

Η ελβετική εταιρεία ρολογιών Swatch σημείωσε άνοδο 7,3% μετά την ανακοίνωση ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.