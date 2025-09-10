Άνοδος για τις ευρωαγορές μετά τα τελευταία νέα για το εμπόριο

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης, μετά την αξιολόγηση των τελευταίων ειδήσεων για το εμπόριο από τους επενδυτές και εν αναμονή νεότερων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 σημειώνει άνοδο 0,4% στις 554,6 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,53% στις 23.859,88 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου κερδίζει 0,24% στις 9.264,75 μονάδες. Ομοίως και ο γαλλικός CAC κατά 0,68% στις 7.802,17 μονάδες, καθώς και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,21% στις 42.098 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές θα επικεντρωθούν στις χθεσινοβραδινές αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει στην Κίνα και την Ινδία δασμούς έως και 100% για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των παγκόσμιων αγορών, με σημαντικά στοιχεία από την Κίνα να δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από τις ΗΠΑ αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα, αλλά και αύριο.

Σύμφωνα με τον Dow Jones, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση θα δείξει μηνιαίες αυξήσεις 0,3% σε όλους τους τομείς. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, ο ετήσιος δείκτης CPI θα ανέλθει στο 2,9%, ενώ ο βασικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι κοντά στις εκτιμήσεις τους, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.