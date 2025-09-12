Άνοδος για τις ευρωαγορές λόγω της επικείμενης μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, καθώς οι αγορές αποτίμησαν την πιθανότητα μιας επικείμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την απόφαση της Fitch σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας που αναμένεται μέσα στη μέρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 κερδίζει 0,08% στις 555,78 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,13% στις 23.724,38 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου επίσης κερδίζει 0,24% στις 9.319,52 μονάδες. Οριακή άνοδο σημειώνει ο γαλλικός CAC κατά 0,03% στις 7.825,82 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,09% στις 42.472 μονάδες.

Ο αεροδιαστημικός και αμυντικός τομέας .SXPARO σημειώνει μικρή άνοδο και βρίσκεται σε πορεία προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με κέρδη 5,4% μέχρι στιγμής. Οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, μετά την κατάρριψη ενός ρωσικού drone από την Πολωνία, προκάλεσαν το ράλι.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis έχασε 2% μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από την Goldman Sachs σε «πώληση» από «ουδέτερη», επικαλούμενη τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα γενόσημα φάρμακα.

Ο ευρύτερος τομέας της υγειονομικής περίθαλψης .SXDP έχασε 0,3%.

Αργότερα μέσα στη μέρα, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην αναθεώρηση της αξιολόγησης της Fitch για το γαλλικό χρέος, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να προετοιμάζονται για πιθανή υποβάθμιση. Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε τον πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.