Άνοδος για τις ευρωαγορές, εν αναμονή των αποφάσεων της FED για τη νομισματική πολιτική

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει άνοδο 0,28% στις 580,48 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης εμφανίζει κέρδη 0,36% στις 23.980,77 μονάδες. Άνοδο παρουσιάζει και ο CAC του Παρισιού κατά 0,16% στις 8.135,35 μονάδες, όπως και ο FTSE στο Λονδίνο κατά 0,25% στις 9.734,76 μονάδες, αλλά και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,25% στις 43.627 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Οι προσδοκίες για μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις χρηματαγορές να εκτιμούν πλέον σε 87,1% την πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μειώσουν το βασικό επιτόκιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τις καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, η έρευνα καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Δεκέμβριο και ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed για να ενημερώσει τις αποφάσεις της σχετικά με την πολιτική της. Η κεντρική τράπεζα επικεντρώνεται επίσης στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, αλλά τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα έως τις 29 Νοεμβρίου μειώθηκαν κατά 27.000 από την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις.

Η προσοχή της νομισματικής πολιτικής θα στραφεί ξανά στην Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα, με την Τράπεζα της Αγγλίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Riksbank της Σουηδίας και την Norges Bank της Νορβηγίας να έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια στις 18 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι επενδυτές στην Ευρώπη συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποίησε συνομιλίες με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βρίσκεται επί του παρόντος σε επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Το CNBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν τρόπους χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή περαιτέρω στήριξης στο Κίεβο – μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, θα ισοδυναμούσε με πράξη που θα δικαιολογούσε τον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του στο India Today, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η παγκόσμια αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re ανακοίνωσε τους οικονομικούς στόχους της για το 2026 την Παρασκευή το πρωί. Η εταιρεία δήλωσε ότι στοχεύει σε καθαρά κέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα από το ελάχιστο ποσό των 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που στοχεύει για το 2025. Επίσης, δήλωσε ότι οι στόχοι της περιλαμβάνουν ετήσια αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κατά 7% ή περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή από την Ευρώπη περιλαμβάνουν τα στοιχεία για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα στοιχεία για τις παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων, το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας και τις λιανικές πωλήσεις της Ιταλίας.