Λευκός Οίκος προς Άγκυρα: «Μην ενεργοποιήσετε τους S-400»

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ τηλεφώνησε στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του ζήτησε να μην ενεργοποιηθεί το ραντάρ στο ρωσικό σύστημα S-400.

Εάν η Τουρκία απαντήσει θετικά, δεν θα υποβληθούν κυρώσεις, φέρεται να του είπε ο γερουσιαστής, και η Αμερική θα προσφέρει μία ισχυρή εμπορική συμφωνία. Όμως, αν η Τουρκία συνεχίσει τους σχεδιασμούς της, τότε οι κυρώσεις είναι αναπόφευκτες, φέρεται να προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

We must find a way to avoid the damage to the relationship that comes from Turkey activating the Russian S-400 missile system.



When it comes to Turkey, we are looking for a Win-Win, not a Lose-Lose.