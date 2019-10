Brexit: Νέα ήττα Τζόνσον στο κοινοβούλιο - Μετατέθηκε για τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Σημαντική ήττα υπέστη η κυβέρνηση Τζόνσον στην προσπάθειά της να περάσει από το Κοινοβούλιο τη συμφωνία με τις Βρυξέλλες, καθώς οι βρετανοί βουλευτές υπερψήφισαν τροπολογία η οποία είχε στόχο να αναγκάσει ουσιαστικά τον πρωθυπουργό να ζητήσει παράταση στην αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, με 322 ψήφους υπέρ έναντι 306 κατά, η βρετανική βουλή ζητά - βάσει της τροπολογίας που κατέθεσαν από κοινού βουλευτές και των δύο κομμάτων - από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να αιτηθεί παράταση του Brexit μέχρι να εγκριθεί η σχετική νομοθεσία για την έξοδο, κάτι που εκτιμάται ότι είναι αρκετά χρονοβόρο ενώ απομένουν μόλις 12 ημέρες μέχρι την ημερομηνία που έχει θέσει ως όριο ο Τζόνσον (31 Οκτωβρίου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ήττα για τη κυβέρνηση ήρθε από το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βορειου Ιρλανδίας (DUP) αλλά και «αντάρτες των Συντηρητικών» οι οποίοι στήριξαν τη πρόταση.

«Δεν θα ζητήσω παράταση και η συμφωνία θα περάσει από τη βουλή», τόνισε ο Τζόνσον στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Ο βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμα ότι η Συμφωνία για το Brexit θα τεθεί στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα και λίγο αργότερα ο επικεφαλής των Συντηρητικών στη Βουλή, Τζέικομπ Ρις Μογκ, διευκρίνισε ότι θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.

NEW: Jacob Rees-Mogg has just announced in the Commons that the govt will bring back another meaningful vote on Monday