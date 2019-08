Τζόνσον σε Τουσκ: Η Βρετανία φεύγει από την ΕΕ ό,τι και να γίνει

«Η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες», είπε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Αυτό δήλωσε στο Reuters Βρετανός αξιωματούχος, έπειτα από τη συνάντηση των δύο ανδρών στην σύνοδο της Ομάδας των G7 στο Μπιαρίτς της Γαλλίας και μία μέρα μετά την ανταλλαγή αιχμηρών δηλώσεων ανάμεσά τους.

Ο Τζόνσον είπε στον Τουσκ ότι εξακολουθεί να προτιμά την επίτευξη συμφωνίας με το μπλοκ κι επανέλαβε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τους ηγέτες της Ε.Ε., σημείωσε ο αξιωματούχος. Ρεπορτάζ του δικτύου Sky News αναφέρει ότι «δεν υπήρξε κάτι νέο και ουσιαστικό από την συνάντηση».

