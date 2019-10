Τραμπ: Μας αρέσουν οι Κούρδοι αλλά δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία

«Μας αρέσουν οι Κούρδοι» αλλά «δεν μας βοήθησαν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη σύμπηξη συμμαχιών στο μέλλον, αφού παρά το ότι είχαν οικοδομήσει τέτοια με τους Κούρδους της Συρίας επέτρεψαν στην Τουρκία να εξαπολύσει εισβολή στο βορειοανατολικό τμήμα της συριακής επικράτειας, ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου απέρριψε κάθε τέτοια πιθανότητα.

«Οι συμμαχίες είναι εύκολες», διαβεβαίωσε.

Ακόμη, ο Τραμπ επισήμανε πως οι Κούρδοι πολέμησαν για λογαριασμό των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους διότι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους «τα εδάφη τους», για ίδιο συμφέρον.

Οι Κούρδοι — έθνος που δεν διαθέτει Κράτος — «δεν μας βοήθησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία», έκρινε σωστό να υπενθυμίσει ο αμερικανός πρόεδρος.

«Δαπανήσαμε τεράστια ποσά για να βοηθήσουμε τους Κούρδους, με πυρομαχικά, με όπλα, με χρήματα», είπε ακόμη. Τούτου λεχθέντος «μας αρέσουν οι Κούρδοι», επέμεινε.

NEW: Asked about the Kurds, President Trump says they "didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy" and that they're fighting for "their land." pic.twitter.com/PbCb2wzm8T