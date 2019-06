Τουρκία: Έκλεισαν οι δημοτικές κάλπες στην Κωνσταντινούπολη

Έκλεισαν οι κάλπες για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 19.00, όταν το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο θα δώσει το πράσινο φως.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα δίνουν προβάδισμα στον Ιμάμογλου και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Με το κλείσιμο των καλπών έγινε γνωστό ότι νωρίτερα υπέστη καρδιακή προσβολή ο πρόεδρος του εκλογικού συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης.

Η καταμέτρηση ξεκίνησε:

Counting of votes starts in this polling station in Kadıköy hood of #Istanbul, a stronghold of İmamoğlu’s CHP. 3 members of #election commission open the envelopes, the chairwoman checks ballot and announces which party was voted for and then turns it around to show observers pic.twitter.com/8BJ2gVyX4y