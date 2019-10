Τ. Ερντογάν: «Άρχισε η στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία»

Ξεκίνησε η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία με τον Ταγίπ Ερντογάν να ανακοινώνει επισήμως την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με ονομασία «Πηγή Ειρήνης», στη ζώνη που έχει καθοριστεί. «Μαζί με τους Σύρους συμμάχους μας ο στρατός μας ξεκίνησε την επιχείρηση στη βόρεια Συρία με στόχο τους τρομοκράτες του YPG/PKK και του Ισλαμικού Κράτους. Σκοπός μας είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας τρομοκρατικής ζώνης στα σύνορα μας και να φέρουμε ειρήνη στη περιοχή», ανέφερε την ώρα που γινόντουσαν τα πρώτα χτυπήματα.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα Ντέιβιντ Σάτερφιλντ κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να ενημερωθεί σχετικά με την στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. To ίδιο μέσο αναφέρει επίσης ότι στην πόλη Ρας αλ Άιν της Συρίας, στα τουρκικά σύνορα, ακούγονται ισχυρές εκρήξεις, ήχοι αεροπλάνων και υπάρχει έντονος καπνός.

Παράλληλα, λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ερντογάν, ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ο Μουσταφά Μπαλί, ανέφερε στο twitter ότι «τουρκικά μαχητικά ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα, προκαλώντας τεράστιο πανικό».

Turkish warplanes have started to carry out airstrikes on civilian areas. There is a huge panic among people of the region. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 9, 2019

Οι Κουρδικές δυνάμεις SDF ζητούν επίσης τη δημιουργία «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων», με στόχο την προστασία των κουρδικών πληθυσμών από τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές.

The #SDF showed good faith to the security mechanism agreement between the #US & #Turkey. This left our people defenseless. We ask the US & the @Coalition for a NO FLY ZONE to stop the attacks on innocent people.@DeptofDefense @NATO @UN @EU_Commission @StateDept — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Σύμφωνα με το SDF αυτή τη στιγμή η τουρκική πολεμική αεροπορία βομβαρδείζει σπίτια αμάχων στο χωριό Σικαρκάχ στην ανατολική Κουασιμί.

Heavy Turkish bombardment on civilian houses in the village of (Sikarkah), Eastern #Qamishli - Northeastern #Syria — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Εικόνες από την τουρκική τηλεόραση, που δείχνουν το τουρκικό πυροβολικό να βάλλει εναντίον στόχων στη Συρία

Turkish artillery started pounding targets in #Syria and the offensive televised live on Turkish TVs. pic.twitter.com/evWQOfLlyC — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 9, 2019

H ζώνη που θέλει να «εκκαθαρίσει» η Τουρκία και οι επιδιώξεις της

Μια ζώνη εντός συριακού εδάφους με βάθος από 30 έως 40 χιλιόμετρα και μήκος που μπορεί να φτάσει τα 480 χιλιόμετρα θέλει να εκκαθαρίσει η Τουρκία από κουρδικές δυνάμεις, όπως αποκαλύπτει χάρτης που δημοσίευσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, το σχέδιο της Τουρκίας είναι να εισβάλει στη Συρία όχι μόνον ανατολικά του Ευφράτη, όπως έχει υποστηρίξει ο Τ. Ερντογάν, αλλά και σε μια μικρή περιοχή δυτικότερα του μεγάλου ποταμού.



Σύμφωνα με το Anadolu, από τα σύνορα της Τουρκίας μέχρι την συνεχόμενη κόκκινη γραμμή θα μπορούσαν να επανεγκατασταθούν 1 με 2 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες, ενώ εάν η ζώνη ασφαλείας επεκτεινόταν μέχρι την διακεκομμένη γραμμή, τότε θα μπορούσαν να επαναπατριστούν 3 εκατομμύρια Σύροι. Η Τουρκία παρουσιάζει τους αριθμούς αυτούς σε μια προσπάθεια να λάβει τη σιωπηλή αποδοχή του διεθνούς παράγοντα για την επιχείρηση στη Συρία, καθώς ειδικά η Ευρώπη ανησυχεί για τις αυξανόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών.





Οι δύο γραμμές αντιπροσωπεύουν το ενδεχόμενο βάθος προέλασης των τουρκικών στρατευμάτων. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για μια σχετικά στενή εδαφική λωρίδα, ενώ στη δεύτερη τα τουρκικά στρατεύματα θα πρέπει να προχωρήσουν βαθιά στο συριακό έδαφος.



Στον χάρτη επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα οι περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους του YPG και του PKK, με ροζ χρώμα οι περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τω κυβερνητικών δυνάμεων του Μπασάρ Αλ Άσαντ τις δυνάμεις του Άσαντ, με σκιασμένο πράσινο χρώμα οι περιοχές που ήδη έχει καταλάβει η Τουρκία με τις προηγούμενες επιχειρήσεις «Ασπίδα του Ευφράτη» και «Κλάδος Ελαίας». Πρακτικά η Τουρκία θέλει να εδραιώσει μια ζώνη ελέγχου στο μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της με της Συρία, στις περιοχές που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις.

(φωτογραφία αρχείου AP)