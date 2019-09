Υπέρ μίας προσωρινής συμφωνίας με την Κίνα Αμερικανοί αξιωματούχοι

Την πιθανότητα μίας ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες που αναμεταδίδει ο ιστότοπος Bloomberg, στενοί σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπό την προϋπόθεση η κινεζική πλευρά να συμφωνήσει στην αγορά γεωργικών προϊόντων αλλά και να δεσμευθεί ώστε να αναγνωρίσει την πνευματική ιδιοκτησία ορισμένων αμερικανικών προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις εν εξελίξει διαβουλεύσεις της αμερικανικής πλευράς, κορυφαίοι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ στον εμπορικό τομέα θεωρούν πως μία κατ' αρχήν συμφωνία με στόχο να αρθεί μέρος των δασμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα είναι εφικτή στους δύο γύρους διαπραγματεύσεων που θα λάβουν χώρα στην Ουάσιγκτον τον ερχόμενο μήνα μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνεται, πάντως, πως Αμερικανοί αξιωματούχοι διέψευσαν άμεσα τα παραπάνω δημοσιεύματα, αναφέροντας πως μία προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφασή του να αναβάλει την αύξηση δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήταν προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου, μία «κίνηση καλής θέλησης», σύμφωνα με τον ίδιο.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.