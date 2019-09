Ο Τραμπ αναβάλει την αύξηση δασμών στα κινεζικά προϊόντα

Την απόφασή του να αναβάλει την αύξηση δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου αύξηση των δασμών από 25% στο 30%, μετατέθηκε για τις 15 Οκτωβρίου σε μια «κίνηση καλής θέλησης», όπως έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα του πρόεδρο Κινέζου αντιπροέδρου, Λιου Χε, καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα εορτάζει την 70η επέτειο από την ίδρυσή της.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.