Στα ανοιχτά του λιμανιού του Ταρτούς το ιρανικό τάνκερ

Συνεχίζεται το θρίλερ με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1 που αφέθηκε ελεύθερο από το Γιβραλτάρ, καθώς φωτογραφήθηκε από δορυφόρο αμερικανικής εταιρείας, στις 6 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά του λιμανιού Ταρτούς στην Συρία. Το γεγονός αυτό αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψουν το τάνκερ να φτάσει στην αραβική χώρα.

Τη σχετική φωτογραφία από το δορυφόρο της αμερικανικής εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας Maxar Technologies αναδημοσίευσε και το Associated press το οποίο και αναφέρει ότι «οι δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο, που κρατήθηκε μία φορά από τις ΗΠΑ, κοντά στο λιμάνι του Ταρτού του Συρίας».

BREAKING: Satellite images appear to show once-detained Iranian oil tanker pursued by the US near the Syrian port of Tartus. https://t.co/S6WOwL3iym

Σύμφωνα με το Reuters ότι η εικόνα που παρείχε η Maxar δείχνει το δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1 πολύ κοντά στην Ταρτούς στις 6 Σεπτεμβρίου και προσθέτει πως το πλοίο απενεργοποίησε τον αναμεταδότη του στη Μεσόγειο, δυτικά της Συρίας, όπως έδειξαν την Τρίτη δεδομένα της υπηρεσίας Refinitiv που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Τζον Μπόλτον ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σημείωσε ότι «όποιος δηλώνει ότι η Συρία δεν είναι επικεφαλής του Adrian Darya-1 είναι σε άρνηση. Η Τεχεράνη πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικό να χρηματοδοτηθεί το δολοφονικό καθεστώς Ασάντ απ 'ό,τι να στηρίξει το λαό της. Μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά το Ιράν δεν θα λάβει καμία ανακούφιση κυρώσεων μέχρι να σταματήσει να ψεύδεται και να εξαπλώνει τον τρόμο!».

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt