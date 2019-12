Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί και 130 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο κεραμικών στα βόρεια του Χαρτούμ, η οποία προκλήθηκε από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου που μετέφερε φυσικό αέριο.

Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το βαρύ όχημα φλεγόταν ακόμη όταν έφτασε στο σημείο ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να κατασβέσουν τις φλόγες. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το βυτιοφόρο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε σε ένα διπλανό χωράφι.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση του Σουδάν αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 130.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το εργοστάσιο, στη βιομηχανική ζώνη του Χαρτούμ, δεν διέθετε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ασφαλείας. Αντιθέτως, στον χώρο υπήρχαν διάσπαρτα πολλά εύφλεκτα υλικά, γεγονός που διευκόλυνε την επέκταση της πυρκαγιάς.

DEVELOPING: Government officials say at least 23 people are dead and more than 100 injured in an explosion at a tile factory in Sudan’s capital of Khartoum, with an eyewitness capturing a fireball in the sky and bystanders running for cover. https://t.co/oFfNw8REs6 pic.twitter.com/Qi10NUPc59