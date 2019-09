Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Σηλυβρίας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters, πως αισθάνθηκαν τα κτίρια να κουνιούνται στην πόλη στη διάρκεια του σεισμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και ζημιές, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές περιοχές.

A strong earthquake hits istanbul and everyone is out of buildings.. #deprem #earthquake #turkey #istanbul pic.twitter.com/p98AZIOG2U