Σαμόα: Αυξήθηκαν στους 79 οι νεκροί από την επιδημία ιλαράς

Η επιδημία ιλαράς η οποία πλήττει τη Σαμόα έχει πλέον στοιχίσει τη ζωή σε 79 ανθρώπους, ενώ τα κρούσματα της ασθένειας στο αρχιπέλαγος ανέρχονται σε 5.500, ανέφεραν οι αρχές σήμερα.

«Τελευταία νέα: 5.520 κρούσματα ιλαράς έχουν αναφερθεί από το ξέσπασμα της ασθένειας και 26 καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ως σήμερα, έχουν καταγραφεί 79 θάνατοι που συνδέονται με την ιλαρά, κανένας θάνατος τις τελευταίες 24 ώρες», γνωστοποίησε το υπουργείο υγείας μέσω Twitter.

#Measles in #Samoa official data to 22DEC2019

5,520 cases (+26 since y'day; lowest overnight report since daily counts started 20NOV!)

79 deaths (+0)

83 inpatients pic.twitter.com/U6x4tktrUk