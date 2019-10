Ψυχρό το κλίμα στη συνάντηση Ερντογάν - Πενς

Σε απολύτως ψυχρό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Αν και η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών στην Άγκυρα διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, η κατ' ιδίαν συνομιλία Ερντογάν - Πενς περιορίστηκε σε μόλις 10 λεπτά.

Όπως αποτυπώνεται στις σχετικές φωτογραφίες η συνάντηση διεξήχθη σε αμήχανο σχεδόν εχθρικό κλίμα. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι η συνάντηση ξεκίνησε στο Προεδρικό Συγκρότημα στις 3.40 μ.μ. και διήρκεσε για μία ώρα και 40 λεπτά.

Δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Πενς συζήτησε με τον Ερντογάν τις εξελίξεις για την τουρκική επιχείρηση στη βόρεια Συρία. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε για το τι ζήτησε ο Μάικ Πενς αλλά ούτε για την απάντηση που έλαβε από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση έλαβε χώρα μία μόλις ημέρα μετά την αντιπαράθεση σχετικά με το εάν ο Ερντογάν θα υποδεχθεί την αμερικανική αντιπροσωπία. Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο σήμερα μετά την αποκάλυψη του δικτύου Fox επιστολής που απέστειλε στις 9 Οκτωβρίου 2019 ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ταγίπ Ερντογάν, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τον Τούρκο ομόλογό του να μην είναι «ανόητος» και να μην το παίζει σκληρός. Τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενο της επιστολής ξένισε ακόμη και τους πλέον πιστούς του Αμερικανού προέδρου.

«Την πετάξαμε στα σκουπίδια» ήταν η απάντηση της τουρκικής προεδρίας, που δεν θέλησε να επιδείξει διάθεση οιουδήποτε σχολιασμού.













US Vice President Mike Pence meets Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan. Here’s a look at how it unfolded pic.twitter.com/8h5tCuqsFm