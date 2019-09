Πετρέλαιο: Σενάρια για 100 δολ το βαρέλι μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ

Για ενδεχόμενη εκτίναξη των τιμών στο πετρέλαιο προειδοποιούν αναλυτές με αφορμή την επίθεση των Χούτι σε δύο εργοστάσια της σαουδαραβικής εταιρείας Aramco και την ανακοίνωση του Ριαντ για περιορισμό της παραγωγής πετρελαίου ως και 50%.

Για τιμές που μπορεί να φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάνει λόγο η ιστοσελίδα OilPrice.com

Supply loss from KSA may be as high as 150 MM barrels/month. Oil may hit $100.

Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει ότι η απάντηση των αγορών παραγωγών θα φανεί τη Δευτέρα με πολλά να εξαρτώνται από το πόσο θα χρειαστεί η Σαουδική Αραβία να προβεί στις απαραίτητες επισκευές.

LATEST UPDATE

Saudi Arabia's top oil facility attacked by drones

Kingdom's oil output cut by half (~5m b/d), but most expected to be restored within 48 hours

Iran-backed Houthi rebels in Yemen claim responsibility#OOTT #SaudiArabia with @nayrazz https://t.co/K0xn4bfdLZ