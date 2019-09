Οργή του Πεκίνου για την επίσκεψη ακτιβιστή από το Χονγκ Κονγκ στη Γερμανία

O ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ Τζόσουα Γουόνγκ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Βερολίνο, συνέκρινε τις διαδηλώσεις στον τόπο του με την κατάσταση που επικρατούσε στο Ανατολικό Βερολίνο στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου γεγονός που προκάλεσε την οργή της Κίνας, η οποία έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού» προς την εθνική της κυριαρχία.

Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, ανακοίνωσε το Πεκίνο, έπειτα από τη συνάντηση χθες το βράδυ του Γουόνγκ με τον Μάας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα BILD, της οποίας ο Γουόνγκ είναι προσκεκλημένος, σε εστιατόριο σε χώρο του γερμανικού κοινοβουλίου.

China lodged solemn representation to Germany after German Foreign Minister Heiko Maas met #Hongkong separatist Joshua Wong Chi-Fung on Monday. pic.twitter.com/tyz39Sqvkg