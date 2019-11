Άμστερνταμ: «Συγγνώμη λάθος» ο συναγερμός για αεροπειρατεία στο Σίπχολ

Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία κινητοποιήθηκε για μια «σοβαρή κατάσταση» μέσα σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ. Ολλανδικά ΜΜΕ αναφέρονταν νωρίτερα σε αεροπειρατεία σε αεροσκάφος με προορισμό την Μαδρίτη, ενώ τμήματα του αεροδρομίου αποκλείστηκαν από τις Αρχές. Τελικά η ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa ανακοίνωσε ότι ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους της στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ «σήμανε κατά λάθος τον συναγερμό».

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Νωρίτερα, οι ολλανδικές αρχές οργάνωσαν μια μεγάλη επιχείρηση και εκκένωσαν το αεροσκάφος, αναφέροντας ότι ήταν σε εξέλιξη μια «ύποπτη κατάσταση».

«Λάθος συναγερμός. Στην πτήση από το Άμστερνταμ για τη Μαδρίτη σήμερα το απόγευμα ενεργοποιήθηκε κατά λάθος ο συναγερμός περί αεροπειρατείας στο αεροδρόμιο. Δεν συνέβη τίποτα, όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και ασφαλείς και περιμένουν να πετάξουν σύντομα», ανέφερε μέσω του Twitter η εταιρεία, η οποία ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν.

Λίγο νωρίτερα, όμως η διεύθυνση του αεροδρομίου έκανε λόγο για ένα «σοβαρό» συμβάν το οποίο «θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό», σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Peter Vandermeersch, το παρακάτω εικονιζόμενο αεροσκάφος είχε προορισμό την Μαδρίτη.

Plain was supposed to go to Madrid. #schiphol — peter vandermeersch (@pvdmeersch) November 6, 2019

Στο σημείο εξάλλου έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και πυροσβέστες.