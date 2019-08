Ολ. Σολτς: Η ΕΕ των 27 είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη για όλα τα σενάρια που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση, έγραψε σήμερα στο Twitter ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογό του Σάτζιντ Τζάβιντ.

«Η ΕΕ των 27 είναι ενωμένη και έτοιμη για όλα τα σενάρια. Ο καλύτερος και ο μοναδικός τρόπος για μια συντεταγμένη αποχώρηση είναι η #Brexitdeal που διαπραγματευθήκαμε», τόνισε ο Σολτς.

Good meeting today with my new UK colleague @sajidjavid. We discussed #Brexit and future cooperation. The EU27 stands united and is ready for all scenarios. The best and only way for an orderly withdrawal is the negotiated #Brexitdeal pic.twitter.com/zUv7yHmNDT