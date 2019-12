Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπέμφθηκε σε δίκη- Ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επισήμως ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ ο οποίος παραπέμπεται για δίκη στη Γερουσία μετά την ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τα αδικήματα για τα οποία παραπέμπεται είναι η κατάχρηση εξουσίας και η παρακώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου.

Ειδικότερα, οι θετικές ψήφοι ήταν 230 έναντι 197, 14 περισσότερες από τις 216 που απαιτούνταν, ώστε να παραπεμφθεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος για το πρώτο άρθρο αναφορικά με την κατάχρηση εξουσίας.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας για το δεύτερο άρθρο της μομφής κατά του Ρεπουμπλικανού προέδρου, που αφορά την παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Κατά την ψηφοφορία επικράτησαν και πάλι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι με 229 ψήφους παραπέμπουν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο σε δίκη και για την κατηγορία του δεύτερου άρθρου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, η επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών Νανσι Πελόζι έδωσε συνέντευξη τύπου έχοντας στο πλευρό της τους επικεφαλής των επιτροπών Πληροφοριών και Δικαστικών Υποθέσεων αντίστοιχα, Άνταμ Σιφ και Τζέρι Ναντλερ.



"Κάναμε το καθήκον μας" δήλωσε η Πελόζι "ο πρόεδρος παραπέμπεται για δίκη στη Γερουσία".

Εν τούτοις, η βουλευτής των Δημοκρατικών τόνισε ότι δεν θα στείλει τα άρθρα παραπομπής στο σώμα μέχρι να βεβαιωθεί ότι θα υπάρξει "δίκαιη δίκη" για τον Τραμπ για τον οποίο ο Μιτς Μακονελ επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία έχει τονίσει ότι δεν "υπάρχει περίπτωση να καταδικαστεί".

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια «συνεχής απειλή» για «την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κογκρέσο για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου σε δίκη με το αίτημα της καθαίρεσης. «Οι ανεύθυνες πράξεις του προέδρου κατέστησαν απαραίτητη τη σύνταξη κατηγορητηρίου σε βάρος του, δεν μας άφησε άλλη επιλογή» επισήμανε η ίδια ενώπιον των βουλευτών.

Ο πρόεδρος από την πλευρά του, δίνοντας μια παθιασμένη ομιλία ωρών, κατήγγειλε για άλλη μια φορά, μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Μίσιγκαν, ότι οι Δημοκρατικοί αποπειρώνται να ακυρώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016.

"Οι Δημοκρατικοί της Βουλής επιχειρούν να ακυρώσουν τα ψηφοδέλτια δεκάδων εκατομμυρίων πατριωτών Αμερικανών", υποστήριξε εκ νέου ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο θορυβώδες πλήθος των οπαδών του στο Μπατλ Κρικ του Μίσιγκαν.

"Democrats took the people of Michigan for granted," President Trump tells the crowd. "I'm fighting for you, and I love doing it, with everything that I have, and I will never, ever stop. You know that." pic.twitter.com/uTkBUZ2qbG