Ντ. Τραμπ σε αμερικανικές εταιρείες: Διακόψτε την παραγωγή σας στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος «διέταξε» μέσω twitter τις αμερικανικές εταιρείες να διακόψουν την παραγωγή τους στην Κίνα και να τη μεταφέρουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο.

Ο Τραμπ δεν μπορεί να υποχρεώσει τις εταιρείες να φύγουν από την Κίνα και δεν διευκρίνισε πώς μπορεί να εφαρμόσει αυτήν την εντολή. Πρόσθεσε όμως, σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο Twitter, ότι θα απαντήσει αργότερα σήμερα στην απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να επιβάλει νέους τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά αγαθά αξίας 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μας διατάσσονται δια του παρόντος να αρχίσουν να αναζητούν μια εναλλακτική αντί της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των εταιρειών σας ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ και την παραγωγή των προϊόντων σας στις ΗΠΑ» ανέφερε σε μια από τις αναρτήσεις του ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Δεν χρειαζόμαστε την Κίνα και, ειλικρινά, θα είμαστε πολύ καλύτερα χωρίς αυτούς», πρόσθεσε.

Με άλλη ανάρτησή του ο πρόεδρος έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών FedEx, Amazon, UPS να «αναζητήσουν και να σταματήσουν» όλες τις παραδόσεις του Fentanyl από την Κίνα ή από οπουδήποτε αλλού, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο οπιοειδές σκοτώνει 100.000 Αμερικανούς κάθε χρόνο. «Ο πρόεδρος Σι είχε πει ότι αυτό θα σταματούσε, αλλά δεν έγινε. Η οικονομία μας, χάρη στα κέρδη των τελευταίων 2,5 ετών, είναι ΠΟΛΥ μεγαλύτερη από της Κίνας. Και θα την διατηρήσουμε έτσι», κατέληξε.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Αυγούστου 2019

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Αυγούστου 2019