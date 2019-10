Εθνικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου ζητά ο Μπ. Τζόνσον

Tη διεξαγωγή πρόωρων εθνικών εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου θα επιδιώξει ο Μπόρις Τζόνσον επικαλούμενος την καθυστέρηση του Brexit, υπέρ της οποίας ψήφισε το κοινοβούλιο.

«Αν θέλουν περισσότερο χρόνο (σ.σ. οι βουλευτές) για να μελετήσουν αυτήν την εξαιρετική συμφωνία μπορούν να τον έχουν, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν στη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτός είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός», ανέφερε στη δήλωσή του στο BBC..

Στην περίπτωση που οι Εργατικοί αρνηθούν να στηρίξουν το αίτημα για εκλογές , «πρέπει να αναρωτηθείτε τι σκοπό εξυπηρετούν στο κοινοβούλιο», συνέχισε ο Τζόνσον.



Σύμφωνα με το BBC, εάν η παράταση του Brexit δοθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να φέρει και πάλι στη Βουλή τη συμφωνία του για την αποχώρηση. Αλλά εάν η παράταση δοθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, θα επιδιώξει μία ψηφοφορία στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα με την πρόταση οι εκλογές να διεξαχθούν στις 12 Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που το κόμμα των Εργατικών συμφωνήσει στις εκλογές, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να περάσει την συμφωνία από τη Βουλή πριν τη διάλυση του κοινοβουλίου για την προεκλογική εκστρατεία, στις 6 Νοεμβρίου.

«Αν κερδίσω την πλειοψηφία στις εκλογές, θα επικυρώσουμε τη συμφωνία για το Brexit, εφόσον δεν έχει εγκριθεί νωρίτερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να δώσει μια μικρή αναβολή στο Brexit, μέχρι τις 15 ή τις 30 Νοεμβρίου, κάτι που θα προτιμούσε και ο ίδιος.



Επιστολή προς τον Τζέρεμι Κόρμπιν

Σε επιστολή του προς τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν ο Τζόνσον αναφέρει ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο στο κοινοβούλιο προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία για το Brexit, όμως παράλληλα οι βουλευτές πρέπει να στηρίξουν το αίτημά του για εκλογές τον Δεκέμβριο.

Για να εγκριθεί η προσφυγή στις κάλπες από το κοινοβούλιο χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων. Οι Εργατικοί έχουν δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θα στηρίξουν τις πρόωρες εκλογές μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι ο Τζόνσον δεν θα βγάλει τη χώρα από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Στην επιστολή του προς τον Κόρμπιν, που αναρτήθηκε στο Twitter, ο Τζόνσον είπε ότι θα δοθεί χρόνος από τώρα μέχρι και την 6η Νοεμβρίου για να συζητηθεί και να ψηφιστεί το Νομοσχέδιο για τη Συμφωνία Αποχώρησης (WAB). «Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το Brexit πριν από τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου», πρόσθεσε.

«Αλλά αν το κοινοβούλιο αρνηθεί να αδράξει αυτήν την ευκαιρία και δεν το επικυρώσει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, όπως φοβάμαι, τότε θα ζήτημα θα πρέπει να λυθεί από ένα νέο κοινοβούλιο», υπογράμμισε.

