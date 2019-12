Ντ. Τραμπ: «Πολύ κοντά η συμφωνία με την Κίνα»

O Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter δήλωσε πως «μία συμφωνία με την Κίνα βρίσκεται πολύ κοντά», καθώς τόσο η κινεζική όσο και η αμερικανική πλευρά επιθυμούν μία κατ΄αρχήν συμφωνία για τον εμπορικό πόλεμο που μαίνεται εδώ και αρκετούς μήνες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία με την Κίνα. Την επιθυμούν κι εκείνοι, την θέλουμε και εμείς».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!