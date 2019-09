Ντ. Τραμπ: «Φαίνεται πως το Ιράν είναι πίσω από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία»

Στο Ιράν στρέφει τις υποψίες του για την πρόσφατη επίθεση σε εγκαταστάσεις της Aramco ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως «φαίνεται πως το Ιράν βρίσκεται από πίσω», συμπληρώνοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ επιθυμούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα όλη την αλήθεια πίσω από τους δράστες της επίθεσης, ενώ σημείωσε πως «επιθυμεί την αποφυγή μίας σύγκρουσης» με τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Σαββατοκύριακο και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 5% η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου.

«Θυμηθείτε, όταν το Ιράν κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος λέγοντας εν γνώσει του πως ήταν στον "εναέριο χώρο" του όταν, στην πραγματικότητα, δεν ήταν καθόλου κοντά. Επέμειναν σθεναρά σε αυτή την ιστορία ξέροντας ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Τώρα λένε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε;» έγραψε ο Τραμπ.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?