Ντ. Τραμπ για Μπ. Τζόνσον: Θα είναι καταπληκτικός!

Τα συγχαρητήρια του στον Μπόρις Τζόνσον, που εξελέγη ηγέτης του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος στη Βρετανία και θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας, έδωσε μέσω twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι καταπληκτικός!», ανέφερε ο Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!