Ντ. Τραμπ για Ιράν: Τα όπλα μας είναι έτοιμα- Έχουμε πολύ πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να απαντήσουν στην πρόσφατη επίθεση στην Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε πως υπάρχει αρκετό πετρέλαιο για να καλυφθεί η ζήτηση.

Ύστερα από μια πολύωρη σύσκεψη του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας στην οποία μετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπεο και ο υπουργός Αμύνης, Μαρκ Έσπερ, ο Τραμπ δήλωσε μέσω Twitter ότι «ενώ γνωρίζουμε τον δράστη αναμένουμε την τελική επιβεβαίωση από την Σαουδική Αραβία για να δράσουμε, τα όπλα μας είναι έτοιμα». Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «υπάρχει πολύ πετρέλαιο».

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!