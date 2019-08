Ντ. Τραμπ: Εύχομαι να μην επιβληθούν δασμοί στα γερμανικά αυτοκίνητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως συζήτησε με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα χρειαστεί να εξετάσει την επιβολή δασμών στα γερμανικά αυτοκίνητα.

Με σχετικό tweet ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα είπε «Είχα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με την Καγκελάριο της Γερμανίας».

